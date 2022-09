Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Zugangstransponder an Sportplatz zerstört

Bünde (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter haben die Zugangstransponder zum Kunstrasenplatz an der Bültstraße beschädigt. Die Flächen an der Tür zum Sportplatz waren am Mittwochmorgen noch intakt. Die Beschädigungen sind dann durch Bedienstete der Stadt am Donnerstag (08.09.) gegen 15:00 Uhr festgestellt und angezeigt worden. Der Schaden wird mindestens 1000.- Euro betragen. Die Schließtechnik der Elektrotransponder an den Türen konnte durch die Täter nicht überwunden werden. Zudem fehlte eine Türklinke an der Zugangstür, die über den Fußweg durch den Dustholzpark zu erreichen ist. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

