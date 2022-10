Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Einbruch in einen Imbisswagen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen Imbisswagen auf einem Firmenparkplatz in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte am Wagen selbst ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro festgestellt werden. Das Diebesgut beläuft sich den bisherigen Ermittlungen zu Folge auf Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro sowie mehreren Getränkeflaschen. Der Polizeiposten Kirchheim a.N. bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07143 89106-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell