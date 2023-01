Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Keine Beute, aber hoher Sachschaden

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Otto-Hahn-Straße; Tatzeit: zwischen 07.01.2023, 13.00 Uhr, und 08.01.2023, 16.30 Uhr;

Trotz größter Anstrengungen erlangten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug keine Beute. Sie betraten zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, durch ein ungesichertes Tor ein Betriebsgelände an der Otto-Hahn-Straße in Gronau. Gewaltsam drangen die Täter in die Fahrerkabine ein. Von dort beabsichtigten sie mutmaßlich, in den Laderaum vorzudringen. Dies misslang, wie auch der Versuch von außen an das im Fahrzeug liegende Werkzeug zu gelangen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell