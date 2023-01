Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Radfahrer kollidiert mit geparktem Wagen

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahler Straße; Unfallzeit: zwischen 07.01.2023, 20.30 Uhr, und 08.01.2023, 13.00 Uhr;

Spuren an einem beschädigten schwarzen VW Lupo lassen die Vermutung zu, dass ein Unfallverursacher mit einem Fahrrad unterwegs war. Zugetragen hat sich das Geschehen in Heek an der Ahler Straße zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, hatte sich der Unbekannte entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

