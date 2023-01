Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Einbrecher stehlen Geld

Groß Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Dorfheide; Tatzeit: zwischen 07.11.2023, 13.30 Uhr, und 08.01.2023, 12.15 Uhr;

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Groß Reken eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Dorfheide zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Terrassentür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Innere und entwendeten Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

