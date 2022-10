Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221026.2 Itzehoe: Geldbörse bei Einkauf entwendet

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 11 Uhr erledigte eine 79jährige Itzehoerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt bei der Lise-Meitner-Straße. Die Geldbörse verwahrte die Kundin in ihrer verschlossenen Handtasche. Beim Kassieren fiel nun auf, dass diese sich nicht mehr an ihrem Platz befindet. Es fehlen neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag eine Krankenkassenkarte und zwei Bankkarten.

