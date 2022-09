Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Airport Weeze; 39-Jähriger wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagabend, 29. September 2022 um 19:15 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 39-jährigen Deutschen im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fes (Marokko). Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Mann gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Bochum hatte einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Demnach hatte der Gesuchte noch eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Ersatzweise musste er 750 EUR bezahlen um die Freiheitsstrafe abzuwenden. Weiterhin hat die Staatsanwaltschaft Dortmund einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erlassen. In diesem Fall musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe 2074,66 EUR bezahlen oder eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen.Nachdem die Person die verhängten Geldstrafen bei der Bundespolizei bezahlte, wurde die Ausreise nach Marokko gestattet.

