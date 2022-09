Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Bundespolizei sucht Unbekannte nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung

Eitor/Merten(Sieg) (ots)

Am Sonntag, den 13. Februar 2022 gegen 07:00 Uhr beschädigten Personen einer sechsköpfigen Gruppe am Haltepunkt Merten (Sieg) eine S-Bahn der Linie 12 in Form von Graffiti. Ein aufmerksamer Triebfahrzeugführer bemerkte die strafbare Handlung und sprach sie an. Zunächst besprühten die Tatverdächtigen den 56-jährigen Mann mit Farbe, anschließend entleerten sie einen Feuerlöscher in seine Richtung. Das Löschmittel traf den Geschädigten am Körper und im Gesicht. Die Personengruppe flüchtete anschließend.

Nach Beschluss des Amtsgerichts Bonn fahndet die Bundespolizei, durch Veröffentlichung von Lichtbildern aus den Überwachungskameras im Zug, nach den Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Ihre Mithilfe:

- Wer kennt die Personen auf den Bildern? - Wer kann Hinweise auf deren Aufenthaltsort geben?

Die Lichtbilder sind auf der Internetseite der Bundespolizei unter: www.bundespolizei.de eingestellt und zugänglich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell