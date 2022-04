Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseigentümer überrascht Einbrecher mitten am Tag

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 7. April, kam es zu einem Wohnungseinbruch an der Straße "Am Birkenbusch" in Bochum.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 17 Uhr über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus. Nachdem er die Wohnung im Erdgeschoss durchsucht hatte, begab sich der Kriminelle in eine Wohnung im 1. Obergeschoss. Hier entwendete er ein Portemonnaie, bevor er von dem Wohnungseigentümer (70) überrascht wurde und flüchtete.

Laut Beschreibung handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 25-jährigen, 1,70 Meter großen Mann mit "südländischem Aussehen". Der Verdächtige wurde weiter als schlank mit dunklen Haaren beschrieben und trug dunkle Kleidung, eine Winterjacke, eine Mütze sowie eine weiße Maske.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell