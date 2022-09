Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach eskaliertem Streit in S1 - 19-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

Dortmund (ots)

Gestern Abend (29. September) soll ein Mann in der S1 seinem Kontrahenten Reizgas entgegengesprüht und mit Faustschlägen angegriffen haben. Bundespolizisten ermitteln jetzt gegen einen polizeibekannten Mann.

Gegen 19:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Dortmunder Hauptbahnhof, als Bahnmitarbeiter sie auf eine verletzte Person aufmerksam machten. Der junge Dortmunder wies stark gerötete Augen und Verletzungen im Gesicht auf. Der Geschädigte gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er sich mit einem ihm bekannten Mann im Hauptbahnhof gestritten habe. Anschließend sei der Kontrahent auf einen Bahnsteig und in die dort wartende S1 gestiegen. Der 19-Jährige folgte ihm wenig später. In der noch wartenden S1 setzte sich das Streitgespräch weiter fort, in Folge dessen der Kontrahent, dem Dortmunder unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht und mit Faustschlägen attackiert haben soll. Der geschädigte Dortmunder konnte sich der Situation entziehen und flüchtete zurück in den Bahnhof. Die Bahnmitarbeiter wurden dort auf den Verletzten aufmerksam und alarmierten die Bundespolizisten. Diese leisteten erste Hilfe und alarmierten einen Rettungswagen.

Anhand der Aussage des 19-Jährigen konnten Bundespolizisten einen 29-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Die Polizisten werden nun die Bilder aus der Überwachungskamera der S1 auswerten.

Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

