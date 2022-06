Polizei Coesfeld

POL-COE: B474, Coesfeld, Lette

Autofahrer verstirbt bei Unfall mit LKW

Coesfeld (ots)

Auf der Bundesstraße 474 in Coesfeld-Lette, in Höhe der Coesfelder Straße in Lette, kam es am Samstag (04.06.2022) (gegen 15.30 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen Autofahrer aus Herne und einem 56-jährigen LKW-Fahrer aus dem Kreis Borken. Der Mann aus Herne erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Zuvor hatte der 38-Jährige nach ersten Erkenntnissen die B474 in Fahrtrichtung Dülmen befahren. In Höhe der Coesfelder Straße in Lette kam er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links in den ihn entgegenkommenden LKW. Dieser erfasste das Auto und zog es mit den Graben. Dort kamen beide Fahrzeuge zum Stehen.

Der 38-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger betreute vor Ort die Unfallzeugen. Den LKW-Fahrer brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er stand unter Schock.

Der Auflieger musste mit einem Kran wieder auf die Straße gehoben werden.

Das Unfallteam aus Münster kam zur Unfallaufnahme. Die B474 ist wegen der Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell