POL-COE: Coesfeld, Lette/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - An der Sandbreide haben Unbekannte am Donnerstag (02.06.22) einen grünen Renault Clio gestohlen. Das Auto stand auf einer Grundstückszufahrt. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. Zeugen haben zwei Unbekannte Männer beobachtet, die am Auto hantierten. Sie haben dunkle Haare. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

