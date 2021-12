Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Blitzeinbruch in Elektronikfirma - Täter flüchten mit Handys im Wert von ca. 40.000 Euro - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Schönau: (ots)

Mehrere Unbekannte verschafften sich am Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr Zugang zum Gelände einer Im- und Exportfirma für Unterhaltungs -und Haushaltselektronik in der Schneidemühler Straße und entwendeten niedrigpreisige Mobiltelefone im Wert von ca. 40.000 Euro. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten. Zuerst schlossen die Unbekannten die Elektronik des Hoftores kurz. Dann rammten sie mit einem mitgebrachten Kleintransporter das Rolltor zum Warenlager auf und lösten so das Alarmsystem aus. Nachdem sie das Diebesgut eingeladen hatten, flüchteten sie über eine Grünfläche zwischen zwei gegenüberliegenden Grundstücken. Zur Absicherung ihrer Flucht und zur Behinderung möglicher Einsatzkräfte verteilten die unbekannten Einbrecher dann sogenannte "Krähenfüße" auf der Fahrbahn der Zufahrtstraßen. Eine zusätzliche Sichtbehinderung erzeugten sie mit dem Sprühmittel eines mitgebrachten Feuerlöschers. In der Karl-Imhoff-Straße, etwa 3 km vom Tatort entfernt, wechselten die Unbekannten das Fluchtfahrzeug. Den zur Tatausführung genutzten weißen Mercedes Vito, der als gestohlen gemeldet worden war, ließen sie dort zurück. Gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik hat das Fachdezernat im Kriminalkommissariat Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Einbrechern, zum Tathergang und/oder zu dem zweiten Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell