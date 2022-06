Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden 54570 Hohenfels-Essingen, B410 05.06.2022, 23:45 Uhr

Daun (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23:45 Uhr, befand sich eine 18-Jährige aus der VG Gerolstein auf dem fußläufigen Heimweg am Ortsrand von Hohenfels-Essingen. Als diese von einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortschaften Hohenfels-Essingen und Betteldorf auf die B410 einbog, habe sie ein bislang unbekannter PKW an der linken Schulter gestriffen. Hierdurch rutschte die 18-Jährige in den Straßengraben und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592 96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell