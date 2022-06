Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: BMW Fahrer beschädigt geparkten PKW und flüchtet

Wolsfeld (ots)

Am 05.06.2022 gegen 23:20 Uhr kam es in Wolsfeld, im Bereich des Festzeltes zum Bergrennen in der Holsthumer Straße 60 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunklen, 3er BMW fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand rückwärts aus der Einfahrt vom Festzelt heraus und übersah den dort geparkten PKW des Geschädigten. Der geparkte PKW wurde durch den Aufprall verschoben, stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Nach dem Zusammenstoß konnten Zeugen beobachten, wie der unfallverursachende BMW in Richtung Ortsinneres Wolsfeld wegfuhr.

Alle Personen, welche Angaben zu dem dunklen BMW und dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (06561-9685-0) zu melden.

Sollten Fotos im Bereich des Festzeltes gefertigt worden sein, auf denen zufällig im Hintergrund ein dunkler 3er BMW Touring oder Limousine zu sehen ist, bittet die Polizei Bitburg um Übersendung dieser Fotos an pibitburg@polizei.rlp.de .

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell