Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mehren (ots)

Am Samstagmorgen, 04.06.2022, kurz nach sechs Uhr, wurde ein Anwohner in der Schalkenmehrener Straße durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen und schaute umgehend nach. Er stellte nunmehr ein verunfalltes und auf der Seite liegendes Fahrzeug am Ortsausgang Mehren in Richtung Schalkenmehren im Straßengraben fest.

Der Anwohner eilte der 25-jährigen Fahrerin aus der VG Daun zur Hilfe. Diese konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und zog sich leichtere Verletzungen durch den Unfall zu.

Die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Daun stellten jedoch vor Ort bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest und ordneten nach einem Test, welcher einen Wert von über 1,6 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell