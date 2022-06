POL-PDKL: Grillunterstand durch Feuer beschädigt

Landstuhl (ots) - Am Samstagnacht um 02.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Bahnstraße in Landstuhl einen 18-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein unterwegs war. Weiterhin hatte er das Auto in der Nacht in Landstuhl entwendet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe ...

