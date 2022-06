Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei einer Verkehrskontrolle mehrere Straftaten festgestellt

Landstuhl (ots)

Am Samstagnacht um 02.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Bahnstraße in Landstuhl einen 18-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein unterwegs war. Weiterhin hatte er das Auto in der Nacht in Landstuhl entwendet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.|pilan

