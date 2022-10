Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221026.1: Kellinghusen: Diesel aus Tank eines Sattelschleppers entwendet

Kellinghusen (ots)

Am Dienstagmorgen bemerkte der Fahrer eines Sattelschleppers, dass unbekannte Diebe ungefähr 50 Liter Diesel aus dem Tank entwendet haben. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt an der Straße Kleiner Kamp. Bereits am vergangenen Wochenende bedienten sich unbekannte Täter an gleicher Stelle und entnahmen 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04822-20980 entgegen.

