Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Nach Einbruch in U-Haft.

Lippe (ots)

Ein Pärchen (34 und 42 Jahre alt) aus Horn-Bad Meinberg musste nach einem Einbruch am frühen Freitagmorgen (18. März 2022) den Gang in die Untersuchungshaft antreten. Anwohner meldeten um kurz vor 4 Uhr einen möglichen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Mittelstraße. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten nahmen den 42-jährigen Täter fest, der sich vor dem Geschäft befand und gerade dabei war, Diebesgut in einer Tasche und einem Rucksack zu verstauen. Anschließend durchsuchte Diensthund "Butz" gemeinsam mit seinem Herrchen das Geschäft. Dabei konnte auch die 34-jährige Mittäterin festgenommen werden. Diese war zuvor durch ein Fenster in den Lebensmittelladen eingestiegen und hatte dem Mann draußen die gestohlenen Waren angegeben. Das Diebesgut im Wert von über 2.500 Euro konnte sichergestellt werden.

