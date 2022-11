Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrerin eines roten Autos gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Fahrerin eines roten Autos, die am Dienstag, 29.11.2022 gegen 7.40 Uhr ihren Sohn an der Bultstraße in Oelde in Höhe der Schule aussteigen ließ. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 19-jährige Schülerin mit ihrem Pedelec an dem Pkw vorbei und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich die Oelderin leicht. Die Fahrerin des roten Autos, die schulterlange Haare hat und eine Brille trug, wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

