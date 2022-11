POL-WAF: Sassenberg. Auto und Motorroller gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (28.11.2022) in ein Einfamilienhaus in Ahlen-Dolberg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 15.08 Uhr und 18.30 Uhr über den Garten Zugang zu dem Haus am Dillweg - anschließend flüchteten sie. Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung oder zum Einbruch bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

