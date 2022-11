POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Der Führerschein eines 42-jährigens Mannes ist nach einem Verkehrsunfall in Warendorf-Hoetmar am Montag (28.11.2022, 16.45 Uhr) sichergestellt worden. Der Mann aus Lengerich fuhr in seinem Auto auf der Ahlener Straße von Warendorf Richtung Hoetmar. In einer leichten S-Kurve kam er nach einem vorherigen Überholmanöver nach rechts von der Straße ...

mehr