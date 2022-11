Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Führerschein nach Unfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Der Führerschein eines 42-jährigens Mannes ist nach einem Verkehrsunfall in Warendorf-Hoetmar am Montag (28.11.2022, 16.45 Uhr) sichergestellt worden.

Der Mann aus Lengerich fuhr in seinem Auto auf der Ahlener Straße von Warendorf Richtung Hoetmar. In einer leichten S-Kurve kam er nach einem vorherigen Überholmanöver nach rechts von der Straße ab. Das Auto des Mannes überschlug sich und blieb auf der Seite in einem Graben liegen.

Da sich Hinweise ergaben, dass der Lengericher alkoholisiert sein könnte, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt - dieser war positiv. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach ambulanter Behandlung konnte der 42-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen - sein Führerschein ist sichergestellt.

Der Sachschaden wird auf gut 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell