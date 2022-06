POL-KA: (KA) Oberderdingen - Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Berlin (ots/PRNewswire) - Agora, Inc. (NASDAQ: API), Pionier und führende Plattform für Echtzeit-APIs, wird vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 auf der Learntec in Karlsruhe sein Portfolio an E-Learning und Real-Time Engagement Tools vorstellen. Die Learntec in Karlsruhe ist Europas führende Konferenz für digitale Bildung in Schule, Hochschule und Beruf. Agora wird ...

mehr