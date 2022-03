Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Volltrunken mit dem Transporter unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein Plattfuß und ein beschädigtes Verkehrszeichen sind die Bilanz einer Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen in der Straße Am alten Güterbahnhof in Bruchsal.

Zeugen beobachteten einen Transporter der in deutlichen Schlangenlinien gegen 05.50 Uhr auf der Straße Am alten Güterbahnhof unterwegs war. Da ein Reifen offenbar bereits vollständig platt war, kam es während der Fahrt auch zu einem deutlichen Funkenschlag. Das Fahrzeug touchierte dabei mehrfach den Bordstein und beschädigte schließlich auch noch ein Verkehrsschild. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch offenbar davon unbeirrt fort.

Polizeibeamte des Reviers Bruchsal konnten den Fahrer schlussendlich in der Fritz-Erler-Straße anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Mann muss nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht entgegensehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

