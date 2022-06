Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Person gerät unter Straßenbahn und zieht sich schwere Verletzungen, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch, gegen 22.18 Uhr, stieg ein 58-jähriger Mann an der Haltestelle "Moltkestraße" aus einer Straßenbahn der Linie 2 aus. Die Bahn fuhr dann, nachdem die Straßenbahnführerin keine Person im direkten Bereich der Linie 2 sehen konnte, in Richtung Moltke-/Blücherstraße los. Unmittelbar nach der Anfahrt wurde die Straßenbahnführerin auf den 58 Jahre alten Mann aufmerksam, welcher vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung in Körperkontakt mit der Bahn geriet. Die Straßenbahnführerin leitete unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Fußgänger zwischen der erhöhten Bordsteinkante der Haltestelle und der noch ausrollenden Bahn der Linie 2 zu Fall und teilweise unter derselben eingeklemmt zum Liegen kam. Der Verunfallte konnte durch die verständigte Feuerwehr befreit und durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

