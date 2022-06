POL-KA: (KA)Ettlingen - Pkw-Fahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Ettlingen (ots) - Glücklicherweise wohl nur leichtere Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Radfahrer, der am Dienstag gegen 19.50 Uhr an der Kreisstraße 3581/Landessstraße 566 in Nähe des Silberstreifens von einem 57-jährigen Pkw-Fahrer erfasst wurde. Anscheinend hatte ihn der Autofahrer übersehen, als er vom Kutschweg kommend nach rechts in Richtung des Messetunnels abbiegen wollte. Ein Fahrradhelm konnte offenbar ...

