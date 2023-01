POL-BOR: Vreden - Opelfahrer kommt von Straße ab und flüchtet

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Stadtlohner Straße; Tatzeit: 08.01.2023, 01.00 Uhr; Einen Gullydeckel an der Stadtlohner Straße ausgehoben hat ein Unbekannter in Vreden. Den Metallgegenstand warf der Täter anschließend in die Eingangstür eines angrenzenden Schnellimbisses. Zu der Tat des circa 1,80 Meter großen und kräftigen Mannes kam es am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr. Der mit einer schwarzen Winterjacke, ...

mehr