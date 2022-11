Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Malterdingen: Einbruch in Vereinsheim

Lkr. Emmendingen - Malterdingen: Zwischen Donnerstag, dem 17.11.2022, 19:45 Uhr und Freitag, dem 18.11.2022, 09:50 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in der Straße "Am Sportplatz" eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft schlug die Scheibe der Eingangstüre ein. Aus dem Vereinsheim wurden ein Rucksack sowie mehrere Sportjacken entwendet. Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Bezüglich der Höhe des Sachschadens an der Eingangstüre ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Bereich der oben genannten Tatörtlichkeit verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise können rund um die Uhr an das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) gemeldet werden.

