POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum Samstag, 19.11.2022, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es in Emmendingen, Steinstraße, in der unteren Etage des dortigen Parkhauses, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an einem geparkten Pkw, Daimler-Benz, Farbe Weiß, durch bislang unbekannte Personen, die rechte Fahrzeugseite mit blauer Tinte beschmiert. Weiterhin ...

