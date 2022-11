POL-FR: Fahrzeug kommt bei Nordschwaben von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 16. November auf Donnerstag, 17. November, wurden an mehreren geparkten Autos in Freiburg Herdern, dem dortigen Institutsviertel, Seitenscheiben eingeschlagen. In bislang 16 bekannt gewordenen Fällen wurden die Autos in der Rhein-, Bernhard, Ludwig- Habsburger-, Merian ...

mehr