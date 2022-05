POL-NI: Stadthagen: Fensterscheiben beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots) - (Haa) Am Sonntag, den 08.05.2022, kam in der Straße Kleybrink in Reinsdorf zu dem Ausbruch eines Feuers in einem an ein Wohnhaus angrenzenden Anbaus. Die 41-jährige Hauseigentümerin bemerkte etwa gegen 10:50 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Sie informierte ihren Ehemann und die ...

mehr