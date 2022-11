Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Pkw mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Samstag, 19.11.2022, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es in Emmendingen, Steinstraße, in der unteren Etage des dortigen Parkhauses, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an einem geparkten Pkw, Daimler-Benz, Farbe Weiß, durch bislang unbekannte Personen, die rechte Fahrzeugseite mit blauer Tinte beschmiert.

Weiterhin wurde der Boden der Parkgarage ebenfalls durch die blaue Farbe in Mitleidenschaft gezogen.

An dem betroffenen Fahrzeug sowie dem Bodenbelag entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

