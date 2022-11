LPI-SLF: Unfallflucht

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Eine 77-Jährige aus Saalburg-Ebersdorf fiel am Dienstag auf einen Trickbetrüger herein. Der Unbekannte meldete sich mit "Polizei Schleiz" per Telefon. Unter der Darstellung, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verschuldet, bei welchem ein Kind schwer verletzt worden sei, verlangte der angebliche Polizist eine Kaution. Die Dame übergab insgesamt 30.000 Euro Bargeld an einen älteren Herrn, der das Geld bei ihr abholte. Dieser war bereits auf und ...

