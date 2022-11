Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Haftbefehl wurde realisiert

Bad Lobenstein - (ots)

Dienstagabend realisierten Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld einen EU-Haftbefehl in Bad Lobenstein. Anlass war die Fahndung und Festnahme zum Zweck der Auslieferung. Bei der Prüfung des Haftbefehls wurde der Gesuchte an seiner Meldeanschrift angetroffen. Ihm wurde die Festnahme eröffnet und eine Ausfertigung des Haftbefehls in seiner Sprache vorgelegt. Nach der Festnahme kam der 42-jährige Mann zunächst in die Zelle des ID Saalfeld bis zur Haftrichtervorführung am AG Rudolstadt.

