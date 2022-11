Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schulbus landete im Bach

Pößneck (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr machte sich ein Bus in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck selbstständig, der mit Schulkindern besetzt war. Dieser rollte auf abschüssiger Strecke in den angrenzenden Bach. Zum Glück blieben alle Insassen unverletzt. Ob die Fahrerin den Bus möglicherweise nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert hatte, wird nun geprüft.

