Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Person gesucht

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 04.11.2022, ereignete sich gegen 17:10 Uhr in Saalfeld ein Verkehrsunfall, wodurch ein Mopedfahrer verletzt wurde. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Rudolstädter Straße in Richtung Friedensstraße. An der "Fingersteinkreuzung" bog der Fahrer dann nach links ab und übersah einen entgegenkommenden Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der 16-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

