LPI-SLF: Transporter kommt von Straße ab und fährt Abhang hinunter: Zwei leicht Verletzte

Schmorda/ Ziegenrück (ots) - Ein 12-Jähriger fiel am vergangenen Wochenende gleich mehrmals polizeilich auf. Zuerst nahm er einer Mitschülerin am Freitagnachmittag im Schulbus in Schmorda eine Trinkflasche weg und forderte das Mädchen auf, für die Rückgabe Geld zu zahlen. Anschließend drohte der Junge dann verbal, zückte ein mitgeführtes Küchenmesser und hielt es in Richtung mehrerer Kinder. Auf die polizeiliche ...

