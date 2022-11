Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer will sich Kontrolle entziehen: Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Kennzeichen

Wurzbach (ots)

Während einer Streifenfahrt wollten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla am Montagvormittag einen Kraftradfahrer in Wurzbach kontrollieren. Der Motorradfahrer flüchtete daraufhin und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch Wurzbach in Richtung Heinrichsort. In Heinrichsort stürzte der Fahrer dann in einer Kurve; blieb glücklicherweise unverletzt. Die Beamten konnten den Flüchtigen dann stellen und bemerkten während der Kontrolle, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus stand der nunmehr Beschuldigte unter Drogeneinfluss und hatte das am Motorrad angebrachte Kennzeichen offensichtlich gefälscht. Nach einer Blutprobenentnahme wurden mehrere Strafanzeigen gegen den Mann erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell