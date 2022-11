Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht: PKW stößt mit Kind zusammen

Saalfeld (ots)

Bereits am 31.10.2022 kam es in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall, sodass zum Zwecke der weiteren Ermittlungen nun Zeugen gesucht werden. Gegen 12:15 Uhr fuhr eine 66-Jährige in den Kreuzungsbereich Promenadenweg/ Friedensstraße ein. An der Ampel (welche Rotlicht zeigte, für Abbieger jedoch mit einem grünen Pfeil ausgestattet ist) stoppte die Fahrerin kurz und bog dann nach rechts ab. In dem Moment schaltete die dortige Fußgängerampel auf Grünlicht und ein 6-Jähriger überquerte die Fahrbahn. Es kam in der Folge zum leichten Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden PKW und dem Jungen, sodass dieser leicht verletzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallhergang an die Saalfelder Polizei zu wenden.

