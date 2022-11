Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Um 30.000 Euro betrogen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Eine 77-Jährige aus Saalburg-Ebersdorf fiel am Dienstag auf einen Trickbetrüger herein. Der Unbekannte meldete sich mit "Polizei Schleiz" per Telefon. Unter der Darstellung, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verschuldet, bei welchem ein Kind schwer verletzt worden sei, verlangte der angebliche Polizist eine Kaution. Die Dame übergab insgesamt 30.000 Euro Bargeld an einen älteren Herrn, der das Geld bei ihr abholte. Dieser war bereits auf und davon, bevor sie den Schwindel durchschaut und Anzeige erstattet hatte. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen. Die Polizei warnt erneut vor derartigen Betrugsmaschen. Bei Geldforderungen am Telefon sollten Sie stets misstrauisch reagieren! Beenden sie das Gespräch und halten Sie persönlich Rücksprache mit Ihren Angehörigen, Freunden oder Nachbarn. Die Polizei wird Sie niemals um Geld bitten oder Sie dazu auffordern, Bargeld oder Wertsachen zu übergeben. Machen Sie keine Angaben über persönliche Daten oder Wertsachen bzw. Bargeld in Ihrem Haushalt. Die Polizei wird Sie niemals mit der Telefonnummer 110 anrufen. Informieren Sie uns stattdessen im Zweifelsfall.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell