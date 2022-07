Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand in Heiligenberg-Katzensteig

Heiligenberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19.Juli 2022) kam es im Heiligenberger Ortsteil Katzensteig zu einem Wohnhausbrand. Kurz nach 2 Uhr wurde der Brand der Feuerwehrleitstelle über Notruf 112 gemeldet. Sofort wurde die Freiwillige Feuerwehr Heiligenberg mit allen drei Abteilungen, sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr Heiligenberg Abteilung Hattenweiler konnten die Alarmmeldung bestätigen. Es schlugen Flammen aus Dach und Fenster, so dass kein Innenangriff mehr möglich war. Personen befanden sich aber keine mehr im Gebäude, alle 6 Bewohner hatten das Haus unverletzt verlassen können. Unverzüglich wurde das Alarmstichwort auf "Feuer F3" erhöht und somit weitere Kräfte aus dem Umland dazualarmiert. So rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Salem und Überlingen an, aus Markdorf kam der Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz dazu. Mit zahlreichen Strahlrohren wurde das Feuer von aussen bekämpft. Die Feuerwehr Salem übernahm mit der Führungsgruppe die Unterstützung des Einsatzleiters. Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrleute mit über 20 Fahrzeugen im Einsatz, die Schnelleinsatzgruppe des DRK war mit 7 Helfern vor Ort. Bürgermeister Frank Amann, sowie die beiden stellvertretenden Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber und Dagobert Heß machten sich ein Bild der Lage. Gegen 3.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle und erste Kräfte konnten das Gebäude zu weiteren Löscharbeiten betreten. Von außen musste die Dachhaut weiträumig geöffnet werden, um alle Glutnester löschen zu können. Diese Arbeiten zogen sich bis in die späteren Morgenstunden. Aufgrund der etwas schwach dimensionierten Wasserversorgung, wurde in Vorbereitung eine Schlauchleitung von Heiligenholz her verlegt, die aber schlußendlich nicht benötigt wurde. Die bereitgestellten Tanklöschfahrzeuge aus Salem und Überlingen wurden nicht eingesetzt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei noch am Morgen auf ca. 300.00 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das Wohnhaus ist allerdings vorerst unbewohnbar. Die Ursache des Brandes ist der Feuerwehr nicht bekannt, hierzu hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr konnte erfolgreich ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude, Anbauten und den Wald verhindern. Ein Feuerwehrmann wurde nach seinem Einsatz, wegen Auffälligkeiten bei seinen Vitalparametern, vorsorglich in ein Krankenhaus zur Kontrolle transportiert.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Heiligenberg - Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) - Freiwillige Feuerwehr Salem - Freiwillige Feuerwehr Überlingen - Freiwillige Feuerwehr Markdorf - Stellv. Kreisbrandmeister Schörkhuber und Heß - Kreisfeuerwehrpressesprecher - Bürgermeister Heiligenberg - DRK Schnelleinsatzgruppe - Mitarbeiter Gemeinde Heiligenberg - Mitarbeiter ENBW - Polizei

