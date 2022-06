Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Feuerwehrwettkämpfe in Salem: Alle Teilnehmer erwerben die Leistungsabzeichen

Am Samstag 25.Juni fand in Salem die Abnahme der Leistungsübungen für die Feuerwehren im Bodenseekreis statt. 28 Löschgruppen stellten sich den Aufgaben und erwarben, je nach Leistungsstand, das Leistungsabzeichen in Bronze oder Silber. Für das Leistungsabzeichen in Gold hatte sich dieses Jahr keine Gruppe beworben. Die Leistungsübungen sind ein wichtiger Baustein in der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen nach dem Grundlehrgang. Durch das intensive Training erlangen die Feuerwehrleute die nötige Sicherheit und Schnelligkeit im Einsatz. Bei hochsommerlich bestem Wetter, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Salem als Ausrichter und mit Speis und Trank ein sehr gutr Gastgeber war, versammelten sich Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis in der Schloßseeallee. 24 Löschgruppen absolvierten erfolgreich die Leistungsübung "Bronze": Löscheinsatz einschließlich der Rettung einer Person über tragbare Leiter und 4 Löschgruppen die höhere Stufe "Silber": Löscheinsatz mit Wasserentnahme aus offenem Gewässer sowie technischer Hilfeleistungs-einsatz einschließlich Rettung einer Person und Erste Hilfe. Gegen 17 Uhr konnte Kreisbrandmeister Alexander Amann den insgesamt 158 Teilnehmern ihr verdientes Abzeichen überreichen.

