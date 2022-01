Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fischwilderei

Bad Salzungen (ots)

Sonntagvormittag angelte ein 57-Jähriger am Burgsee in Bad Salzungen. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Polizisten fest, dass dieser zwar einen Angelschein besaß, jedoch nicht berechtigt war am besagten Gewässer zu angeln. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

