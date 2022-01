Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Lagerhalle

Einhausen (ots)

In der Nacht zu Montag brannte gegen 00:45 Uhr ein Teil einer leerstehenden Lagerhalle in der Industriestraße in Einhausen. Beim Versuch den Brand zu löschen, verletzte sich ein 43-Jähriger und kam mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Durch das Feuer entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

