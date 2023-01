Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raub - Prostituierte geschlagen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (28.01.2023) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der kurz zuvor versucht hatte, eine Prostituierte zu berauben. Der 25-Jährige hatte gegen 03.30 Uhr in einem Laufhaus an der Leonhardstraße sexuelle Leistungen mit einer 20-jährigen Prostituierten vereinbart, zeigte sich nach Vollzug jedoch nicht mit der Leistung zufrieden und rief die Polizei. Nach Schlichtung der Streitigkeiten und Verweis auf die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung, entfernte sich der 25-Jährige zunächst. Gegen 04.20 Uhr kehrte er zurück und versuchte, im Zimmer der 20-Jährigen das von ihm entrichtete Geld wieder an sich zu nehmen. Um die Gegenwehr der Frau zu unterbinden, ohrfeigte er diese und schlug ihr gegen den Fuß. Der 25-Jährige konnte schließlich durch herbeigeeiltes Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell