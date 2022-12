POL-VDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3, Höhe Epgert

Nentershausen (ots) - Am 14.12.2022 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. Zwischen der AS Diez und dem Parkplatz Nentershausen bemerkte der Fahrzeugführer eines Klein Lkw mit Aufbau das vor ihm liegende Stauende auf dem rechten Fahrstreifen zu spät. Im letzten Moment versuchte er noch nach links auszuweichen, touchierte jedoch mit der rechten Fahrzeugfront die ...

mehr