Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Holzstapel angezündet

Am Mittwoch kam es zu einer Brandstiftung in Ingoldingen.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 stellte ein Anwohner Rauch an einem Schuppen in der Straße "Am Ölberg" im Teilort Winterstettenstadt fest. Bei einer Nachschau sah er, dass ein Holzstapel neben dem Schuppen brannte. Noch vor die Feuerwehr eintraf gelang es ihm das Feuer zu löschen. So konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen (07371/9380) ermitteln nun nach dem Brandstifter. Ersten Erkenntnissen zufolge zündete der Unbekannte das Holz wohl mit Benzin an.

Hinweis der Polizei:

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

