POL-PDLD: Hagenbach; Brand im Feldbereich

Germersheim/Knittelsheim (ots) - Auch am gestrigen Tag führte die Polizei Laserkontrollen an zwei Örtlichkeiten im Dienstgebiet durch. Bei der Überprüfung der 30er-Zone Am Alten Hafen in Germersheim waren 11 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug dort 48 km/h. Zudem wurden sechs Fahrzeugführer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt. Auch in der Hauptstraße in ...

